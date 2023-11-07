ضبط المتهم بقتل سائق «توك توك» في المنوفية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مرتكب واقعة قتل سائق “توك توك” في محافظة المنوفية، بعدما تلقى مركز شرطة تلا بمديرية أمن المنوفية، بلاغًا بالعثور على جثة سائق “توك توك”، بأحد المصارف المائية بدائرة المركز وأمكن انتشالها.

وتوصلت جهود تحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية، إلى أن مرتكب الواقعة عاطل له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقال إنه استدرج المجني عليه بدعوى توصيله.

وأضاف أنه عند وصولهما لمكان العثور غافله المتهم وطعنه بسكين كان بحوزته فأحدث إصابته، وألقى جثته بالمصرف المائي واستولى على مركبة “التوك توك” وهاتفه المحمول، وأمكن ضبطهما بإرشاده.

وأوضح المتهم أنه تخلص من الأداة المستخدمة عن طريق إلقائها في أحد المصارف المائية.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.