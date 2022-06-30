ضبط المتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهم بارتكاب جريمة قتل زوجته المذيعة شيماء جمال ، وذلك بعدما تمكنت من تحديد مكان إختباء المتهم في محافظة السويس.

جاء ذلك من خلال إستخدام أجهزة البحث الجنائي للتقنيات الأمنية الحديثة، وتكثيف التحريات وجمع المعلومات تنفيذاً للإذن القضائي الصادر بضبطه وإحضاره.

واتخذت الإجرءات القانونية حياله، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وعثرت الأجهزة الأمنية على جثمان المذيعة شيماء جمال داخل مزرعة بقرية أبو صير في منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، بعدما وجدتها مدفونة عقب اختفاء تجاوز 20 يومًا.

وتحقق الأجهزة الأمنية في واقعة قتل المذيعة بعدما تلقت إخطارًا بتغيب مقدمة برنامج «المشاغبة» على إحدى الفضائيات.

وتفحص خط سير المذيعة، وتستمع لأقوال أهلها للوقوف على ملابسات اختفائها.