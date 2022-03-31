كشفت أجهزة الأمن عن لغز العثور على جثة حارس عقار في محافظة الإسكندرية ، بعدما اتضح أن شخص حاول ابتزاز سيدة من سكان العقار وعندما استنجدت بالحارس وحاول الإمساك به اعتدى عليه وأنهى حياته.

تعود التفاصيل إلى تلقي قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغًا بالعثور على جثة حارس عقار، وبها جرح طعني بالصدر وبجواره سلاح أبيض “سكين”، وما قررته المدعوة ربة منزل -مقيمة بالعقار محل البلاغ- بسماعها صوت صياح خارج الشقة سكنها وباستبيانها الأمر اكتشفت وجود جثة المتوفي.

وتشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة، شخص -له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافه أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقال إنه أثناء مهاجمة سيدة بالعقار وإبتزازها استدعت المجني عليه ولدى محاولة الأخير الإمساك به، تعدى المتهم عليه بالسلاح الأبيض المعثور عليه فأودى بحياته، ولاذ بالهرب بالسيارة قيادته.

وبسؤال السيدة المشار إليها أيدت ما جاء بأقوال المتهم، واتخذت الإجراءات القانونية.