ضبط المتهم بطمس لوحات معدنية لسيارة ونشرها عبر «فيس بوك»

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما نشر عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع “فيس بوك”، من تعليق مدعوم بصورة تضمن طمس قائد سيارة لوحاتها المعدنية.

وضبطت السيارة المشار إليها، واتخذت الإجراءات القانونية وإيقاف رخصة القيادة الخاصة بقائد السيارة والتحفظ على السيارة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

على صعيد آخر، رصدت المتابعة الأمنية ما نشر عبر موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”، من تعليق مدعوم بصور تضمن سرقة شخصين لدراجة نارية بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

وتبين أنه تبلغ لقسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة من القائم بالنشر، عن اكتشافه سرقة الدراجة النارية خاصته من أمام العقار سكنه، وفي وقت لاحق حضر للقسم، وأفاد بعثوره على الدراجه النارية بطريق الفيوم الصحراوي.

وأمكن تحديد مرتكبي الواقعة، عاطلان لهما معلومات جنائية، ومقيدا الحرية على ذمة قضية سرقة دراجة نارية، وأقرا بارتكاب الواقعة، وأضافا بترك الدراجة المستولي عليها بمكان العثور.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.