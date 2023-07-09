ضبط المتهم بطمس لوحات معدنية لإحدى السيارات في الإسكندرية

أجرى رجال الشرطة تحقيقًا في ما تداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن تعليق مدعوم بصورتين يتضمن طمس قائد سيارة ملاكي لوحاتها المعدنية بمحافظة الإسكندرية.

وبالفحص حددت السيارة المُشار إليها، واتضح أنها ملك إحدى الفتيات (تحت ولاية والدها) وحيازة وقيادة أحد الأشخاص -مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية-.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وسحب رجال المرور 2425 رخصة بسبب عدم تركيب الملصق الإلكتروني وارتداء الخوذة خلال 24 ساعة على مستوى الجمهورية، بينهم 510 مخالفات لقائدي الدراجات النارية بسبب عدم ارتداء الخوذة، حسبما ناشدت وزارة الداخلية.

وعدلت وزارة الداخلية رسوم استخراج الملصق الإلكتروني، وحدثت الأسعار الجديدة لتظهر زيادة رسوم الملصق الإلكتروني لعام 2023، وتصبح 150 جنيهًا بديلًا عن 95 جنيهًا.

وتطبق زيادة رسوم الملصق الإلكتروني الجديدة بدءًا من اليوم الخميس في جميع وحدات المرور الثابتة والمتحركة، بواقع ارتفاع 55 جنيهًا.