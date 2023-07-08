ضبط المتهم بطمس لوحات سيارته المعدنية ونشرها عبر «فيس بوك»

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مالك سيارة متهم بارتكاب واقعة طمس لوحاتها المعدنية، بعدما رصدت المتابعة الأمنية منشور متداول على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، تضمن طمس مالك سيارة لوحاتها المعدنية.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وضبطت أجهزة الأمن المتهم بارتكاب مقطع فيديو متداول على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أثناء فتح قائد سيارة ميكروباص الباب الأمامي للسيارة، وارتكاب حركات استعراضية أثناء سيره بالطريق الدائري في منطقة المرج بمحافظة القاهرة ، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص أمكن تحديد السيارة المشار إليها، واتضح أنها مسجلة باسم أحد مكاتب الرحلات ملك أحد الأشخاص -مقيم بدائرة قسم شرطة المرج- وباستدعائه وبسؤاله قال إن السيارة بحوزة سائق يعمل لديه