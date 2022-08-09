ضبط المتهم بطعن فتاة بسلاح أبيض في الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط مرتكب واقعة الاعتداء على إحدى الفتيات بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية ، مستخدمًا سلاح أبيض “سكين” مما أدى إلى وفاتها.

وتحفظت على الأداة المستخدمة في الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام منها.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كانت تحقيقات الأجهزة الأمنية قد توصلت إلى ملابسات واقعة غياب سائق “توك توك” والعثور على جثمانه في منطقة زراعات بمحافظة أسوان، وتمكنت من القبض على الجاني.

تعود التفاصيل، إلى تلقي مركز شرطة دراو بمديرية أمن أسوان من شخص عن غياب نجله سائق مركبة “توك توك”، منذ يوم 3 الجاري.

وتشكل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، توصلت جهوده إلى وجود شبهة جنائية في غيابه، ووراء ارتكاب الواقعة شخص -له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه، وعثر بحوزته الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه.