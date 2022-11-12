ضبط المتهم بطعن عامل ورشة في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهم بالاعتداء على عامل في إحدى الورش بمحافظة القاهرة ، باستخدام سلاح أبيض مُحدثًا إصابته.

كان قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة ، قد تلقى بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها عامل بإحدى الورش، مصاب بجرح طعني، إثر إدعاء مشاجرة.

بالانتقال تقابل مع كلٍ من والدته وشقيقته، وبسؤالهما اتهما أحد الأشخاص بالاعتداء عليه بالضرب وإحداث إصابته المُشار إليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تعرفت على المتهم بارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه، وبحوزته سلاح أبيض “مطواة” المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته قال إنه أثناء تواجده أمام الورشة محل عمل المُصاب حدثت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة اعتدى خلالها المتهم بالضرب على المجني عليه، باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته محدثًا إصابته المُشار إليها.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات