تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط مرتكب واقعة التعدي على «مسنة» بالضرب أثناء ممارستها رياضة المشي في محافظة القاهرة.

تعود التفاصيل، إلى رصد تداول أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، لمنشور يتضمن تعدى شخص على والدة صاحبة الحساب “مسنة” بالضرب أثناء ممارستها رياضة المشي، بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من التوصل للمجني عليها “ربة منزل” مصابة بكدمات متفرقة بالجسم.

وبسؤالها قالت إنها أثناء سيرها بمحل البلاغ، فوجئت بتعدي شخص مجهول عليها بالضرب محدثًا إصابتها المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة حددت مرتكب الواقعة وأمكن ضبطه وتبين أنه “مهتز نفسيًا”، وبسؤال والده أقر بأن نجله يعاني من إعاقة ذهنية ويخضع للعلاج بإحدى المستشفيات، واتخذت الإجراءات القانونية.