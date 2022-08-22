ضبط المتهم بضرب فتاة تعمل في صيدلية بالإسماعيلية

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على مرتكب واقعة الاعتداء بالضرب على فتاة تعمل داخل صيدلية في محافظة الإسماعيلية، حتى يتمكن من سرقة مبلغ مالي.

تعود التفاصيل، إلى تلقي شرطة ثالث الإسماعيلية بتاريخ 20 الجاري من إحدى المستشفيات بوصول فتاة تعمل في إحدى الصيدليات -مصابة بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ- إثر تعرضها للاعتداء بالضرب.

وبالفحص تبين أنه أثناء تواجد الفتاة داخل الصيدلية “محل عملها” الكائنة بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، قام شخص مجهول بالدلوف إلى الصيدلية واعتدى عليها بالضرب، وإحداث إصابتها والاستيلاء على مبلغ مالي وهاتف محمول ولاذ بالهرب.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة من تحديد مرتكب الواقعة -مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية، له معلومات جنائية.

وأمكن تحديد مكان اختبائه بمنزل أهلية زوجة نجل عمه -له معلومات جنائية- بمنطقة عزبة الهجانة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه، وبحوزته هاتف محمول خاص بالمجني عليها – مبلغ مالى من متحصلات الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، ضبط نجل عمه، وأحد أقاربه لقيامهما بإخفاء المتهم بمحل ضبطه، واتخذت الإجراءات القانونية.