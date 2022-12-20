ضبط المتهم بضرب شخص وزوجته لتواجدهما أمام منزله في البحيرة

كشفت أجهزة الأمن عن حقيقة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخص يَزعُم خلاله قيام رجال الشرطة بوحدة مباحث مركز شرطة المحمودية بمحافظة البحيرة ، باحتجازه وإحداث بعثرة بمحتويات الشقة محل سكنه، وألقت القبض على المتهم ضمن أخبار الحوادث اليوم.

وبالفحص حددت الشخص الظاهر بمقطع الفيديو -مقيم بدائرة مركز شرطة المحمودية- وتبين عدم صحة إدعاءاته، وحقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 18 الجاري، تبلغ لمركز شرطة المحمودية من إحدى المستشفيات عن استقبالها شخص وزوجته مُصابان بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

وبسؤالهما قررا أنهما أثناء تواجدهما أمام منزل نجل الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، حدثت بينهم مُشادة كلامية وعلى إثرها اعتدى عليهما بالضرب، وإحداث إصابتهما المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه، وتبين أنه مطلوب التنفيذ عليه في عدد من القضايا الجنائية، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.