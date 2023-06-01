ضبط المتهم بضرب المواطنين والتحرش بالفتيات في الدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مرتكب واقعة الاعتداء على المواطنين بالضرب باستخدام “سوط”، والتحرش بالفتيات في محافظة الدقهلية بعد انتشار فيديو عن المتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء الاعتداء على المواطنين بالضرب مستخدمًا “سوط”، والتحرش بالفتيات في محافظة الدقهلية.

وبالفحص ومن خلال التعامل الفني، أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه عامل خردة -مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة- وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.