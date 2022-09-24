ضبط المتهم بصدم طفل بعربة «كارو» في الغربية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات تداول منشور عبر أحد المواقع الإخبارية، تحت عنوان: “سيارة مسرعة تصدم طفل في محافظة الغربية ، والأمن يلاحق السائق”.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 17 الجاري، وأثناء سير عربة “كارو” تجرها دابة يستقلها شخص -مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بمحافظة الغربية- اصطدمت بأحد الأطفال أثناء لهوه أمام منزله، مما أدى لإصابته بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

ونقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج -لم يقم أهلية الطفل بتحرير محضر بالواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط عربة “الكارو” وقائدها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.