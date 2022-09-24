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ضبط المتهم بصدم طفل بعربة «كارو» في الغربية

مما أدى لإصابته بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

ضبط المتهم بصدم طفل بعربة «كارو» في الغربية
أماني عوض

أماني عوض

12:00 ص, السبت, 24 سبتمبر 22

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات تداول منشور عبر أحد المواقع الإخبارية، تحت عنوان: “سيارة مسرعة تصدم طفل في محافظة الغربية ، والأمن يلاحق السائق”.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 17 الجاري، وأثناء سير عربة “كارو” تجرها دابة يستقلها شخص -مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بمحافظة الغربية- اصطدمت بأحد الأطفال أثناء لهوه أمام منزله، مما أدى لإصابته بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

ونقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج -لم يقم أهلية الطفل بتحرير محضر بالواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط عربة “الكارو” وقائدها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أماني عوض

أماني عوض

12:00 ص, السبت, 24 سبتمبر 22