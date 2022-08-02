ضبط المتهم بصدم طفل بسيارته والتسبب في وفاته بالجيزة

توصلت أجهزة الأمن إلى المتهم بصدم طفل بسيارته أثناء القيادة مسرعًا مما أدى لوفاته بمحافظة الجيزة ، وذلك على خلفية كشف ملابسات ما تداول من مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية، تحت عنوان: “رعونة شاب بسيارة مستأجرة تغتال براءة الطفل عمر بأبو رواش”.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، من مواطن، قال إنه أثناء سير نجله -يبلغ من العمر 7 سنوات- اصطدمت به سيارة قيادة شخص مما أدى إلى إصابته، ونقله إلى إحدى المستشفيات.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم والسيارة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابها دون قصد.

وعقب ذلك تبلغ من المستشفى المشار إليها بوفاة الطفل متأثرًا بإصابته، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة.