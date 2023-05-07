ضبط المتهم بصدم طالبة وإصابتها بكسر في الجمجمة بمصر الجديدة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مرتكب واقعة الاصطدام بطالبة بسيارة وإحداث إصابتها والهروب من موقع الحادث في محافظة القاهرة ، عقب تلقي قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، بوقوع حادث مصادمة في المنطقة.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء عبور طالبة -مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية- مصابة باضطراب بدرجة الوعي وكسر بقاع الجمجمة ولا يمكن استجوابها، بالطريق محل البلاغ، اصطدمت بها سيارة مجهولة ولاذت بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال التعامل الفني أمكن تحديد السيارة المتسببة في الحادث، وتبين أنها ملك شخص -مقيم بدائرة قسم التجمع الخامس.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير، وبمناقشته، قال إن السيارة كانت حيازة سايس الجراج الخاص بالمنطقة محل عمله، لركنها ونفى علمه بملابسات الحادث.

وتبين تواجد السيارة المشار إليها أسفل الشركة محل عمله، وبها تلفيات بمقدمة السيارة بالكامل.

وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه منادي سيارات -مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية- وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وأضاف أنه تحصل على السيارة من مالكها لركنها أمام الشركة محل عمله، وأثناء ذلك استولى عليها للتنزه بها، وأثناء تواجده بمحل البلاغ اختلت من يده عجلة القيادة، مما أدى إلى إصطدامه بالمصابة مُحدثًا ما بها من إصابات.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.