ضبط المتهم بسرقة هاتف شخص أثناء الصلاة في مسجد بالقليوبية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بارتكاب واقعة سرقة هاتف محمول من شخص أثناء أداء فريضة الصلاة في مسجد بمحافظة القليوبية، وذلك ضمن جهود كشف ملابسات الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخص أثناء سرقة هاتف محمول من آخر بأحد المساجد، الكائنة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة في القليوبية وهو يؤدي فريضة الصلاة.

وبالفحص ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، شخص -مقيم بدائرة القسم.

وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشد عن الهاتف المحمول المستولي عليه، واتخذت الإجراءات القانونية.