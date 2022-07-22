ضبط المتهم بسرقة «كلب» من حديقة فيلا في التجمع الخامس

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما تداول عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تعرض سيدة لواقعة سرقة من داخل مسكنها، بمنطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد هوية المجني عليها (إحدى السيدات -مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس)، وبسؤالها أقرت باكتشافها سرقة الكلب الخاص بها من داخل حديقة الفيلا سكنها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة، عامل -مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة.

وبمناقشته أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في السرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب، واعترف بارتكاب واقعة سرقة “شاشة” من داخل غرفة حارس عقار.

وبإرشاده ضبطت المسروقات، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.