ضبط المتهم بسرقة فتاة بالإكراه خلال عملها بمحل بالقاهرة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن تعرض فتاة للسرقة بالإكراه خلال تواجدها في محل عملها بمحافظة القاهرة.

وبالفحص اتضح أنه تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة ، من ربة منزل قالت إنه أثناء تواجد نجلتها بالمحل الخاص بها لبيع الإكسسوارات غافلها شخصين من بينهما سيدة، واستوليا على هاتفها المحمول ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه سائق.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع سيدة -مقيمة بمحافظة القليوبية.

وضبط الهاتف المحمول بحوزة عامل -مقيم بمحافظة الشرقية- اشترى دون علمه بأنه من متحصلات واقعة السرقة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.