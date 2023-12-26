ضبط المتهم بسرقة سيارات وبيعها خردة للمصانع بالإسماعيلية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهم في جرائم سرقة سيارات وبيعها وتقطيعها خردة للمصانع في محافظة الإسماعيلية ، بعد ارتكاب 11 واقعة سرقة.

كان قسم شرطة ثان الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية ، قد تلقى بلاغًا من مندوب مبيعات -مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية- عن اكتشافه سرقة سيارته الملاكي أثناء توقفها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام، حددت وضبطت مرتكب الواقعة، واتضح أنه ميكانيكي -له معلومات جنائية- وتحفظت على السيارة المستخدمة في ارتكابها.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة عن طريق فتح باب السيارة بالمفك، وتقطيعها داخل ورشته بدائرة مركز شرطة أبو صوير، ثم بيعها أجزاء حديد خردة لمالك مخزن خردة مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير(عميل سيىء النية)، وأمكن ضبطه وسيارة ربع نقل يستخدمها في النقل.

وأقر المتهم بشراء المسروقات والتصرف ببيعها لأحد المصانع، مضيفًا أنه ارتكب 10 وقائع سرقة سيارات أخرى بدوائر قسمي شرطة ثان وثالث الإسماعيلية.

وأرشدا عن أجزاء السيارات المستولي عليها، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.