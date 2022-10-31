ضبط المتهم بسرقة سيارات نصف نقل في القاهرة

ألقت أجهزة الأمن، القبض على “مسجل خطر” متهم بارتكاب واقعة سرقة سيارة مواطن بأسلوب توصيل الأسلاك في محافظة القاهرة.

تعود التفاصيل إلى تلقي قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من مواطن -مقيم بمحافظة القليوبية- عن اكتشافه سرقة سيارة نصف نقل ملكه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن العثور على السيارة المشار إليها، وتحديد أن مرتكب الواقعة، شخص -له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعثر بحوزته فرد خرطوش وعدد من الطلقات.

وبمواجهته اعترف بسرقة السيارة بأسلوب “كسر الكالون، وتوصيل الأسلاك”، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي، واتخذت الإجراءات القانونية.