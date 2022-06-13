ضبط المتهم بسرقة بطاقات الدفع الإلكتروني من مواطنين في الإسكندرية

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على المتهم بارتكاب جرائم سرقة بطاقات الدفع الإلكتروني من المواطنين في محافظة الإسكندرية.

تعود التفاصيل، إلى تلقي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من سيدة “مسنة” -مقيمة بمحافظة الإسكندرية- لتضررها من استيلاء شخص على بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بها، وسحب مبالغ مالية من حسابها الشخصي دون علمها.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية- وغافلها أكثر من مرة وسحب منها مبالغ مالية بلغت 205 آلاف جنيه، باستخدام بطاقتها الإئتمانية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، أمكن استهداف المتهم المذكور وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.