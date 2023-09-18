ضبط المتهم بسرقة إحدى الجمعيات الخيرية في الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مرتكب واقعة سرقة إحدى الجمعيات الخيرية في محافظة الجيزة ، وإعادة المسروقات مرة أخرى.

كان قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة قد تلقى بلاغًا من رئيسة مجلس إدارة جمعية خيرية عن اكتشافها سرقة لاب توب وتابلت، من داخل الجمعية.

وبالفحص أسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة أحد المترددين على الجمعية، واتضح أنه عامل له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام مفتاح الجمعية، وأرشد عن المسروقات لدى عميله سيئ النية مالك محل خردوات.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.