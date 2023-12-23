ضبط المتهم بتهديد ريهام سعيد برسائل عبر «فيس بوك»

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على طالب أرسل رسائل سب وقذف عبر موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”، إلى الإعلامية ريهام سعيد.

وقال المتهم إنه فعل ذلك ليلفت نظرها فقط، مضيفًا أنه معتاد على إرسال رسائل إلى العديد من الفنانين والمشاهير تضمنت عبارات إعجاب وطلب التواصل معهم، ولكنهم لم يكونوا يجيبوا عليه.

كان قسم شرطة أول زايد بمديرية أمن الجيزة ، قد تلقى بلاغًا من إعلامية -مقيمة بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر-عن تضررها من مُستخدم أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، لإرسال رسالة للصفحة الخاصة بها تضمنت عبارات سب وقذف والتهديد بالإيذاء.

وبالفحص أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن تحديد مرتكب الواقعة طالب -مقيم بمحافظة سوهاج- وضبطه وبحوزته جهاز حاسب آلي “لاب توب”، هاتف محمول بفحصهما فنيًا تبين وجود آثار ودلائل تؤكد ارتكابه الواقعة.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد لفت انتباه الشاكية للتواصل معه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.