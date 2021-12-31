ضبط المتهم بتقييد كلب وتعذيبه داخل كمبوند سكني في القاهرة

وأقر بتقييده للسيطرة عليه وإخراجه من الكمبوند حفاظًا على سلامة السكان.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مرتكب واقعة تقييد كلب وتعذيبه، داخل كمبوند سكني في منطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت ما تداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” من مقطع فيديو يتضمن تقييد شخص لكلب من قدميه داخل كمبوند سكني بمنطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكب الواقعة، وهو فرد أمن إداري بالكمبوند المشار إليه.

وبسؤال المتهم أنكر تعذيب الكلب، وأقر بتقييده للسيطرة عليه وإخراجه من الكمبوند حفاظًا على سلامة السكان.

وأضاف أنه أطلق سراحه عقب إخراجه من الكمبوند، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة العامة.