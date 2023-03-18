ضبط المتهم بتعذيب «قطط» ونشر الفيديوهات عبر «تيك توك»

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر تطبيق “تيك توك”، يتضمن تعذيب أحد الأشخاص “قطط”، والتمكن من القبض عليه.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت استغاثة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، من بعض المواطنين ضد أحد الأشخاص لنشره مقطع فيديو عبر حسابه عبر تطبيق “تيك توك”، أثناء تعذيبه لـ “قطط”.

وبتكثيف التحريات، ومن خلال التعامل الفني أمكن تحديد وضبط المذكور، وتبين أنه عامل بمقهى -مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية.

وأقر بارتكاب الواقعة على سبيل المزاح مع أصدقائه، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.