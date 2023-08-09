ضبط المتهم بالنصب وتزوير المحررات الرسمية في القاهرة

ألقت أجهزة الأمن، القبض على أحد الأشخاص بتهمة ممارسة نشاطًا إجراميًا في النصب والاحتيال على المواطنين، وتزوير المحررات الرسمية في منطقة السلام بمحافظة القاهرة.

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية، قد أكدت أن شخص سبق اتهامه في قضية سرقة متنوعة ومطلوب ضبطه وإحضاره بقضية تزوير -مقيم بالقاهرة- يمارس نشاطًا إجراميًا بمجال تزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على المواطنين، متخذًا من شقة سكنية كائنة بمنطقة السلام في القاهرة، وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافه أمكن ضبطه، وعثر بحوزته على جهاز لاب توب، جهاز كمبيوتر بمشتملاته، ماسح ضوئي وطابعة، 2 ماكينة تقطيع وتغليف كارنيهات، مجموعة من المحررات والمستندات المستخدمة في مزاولة نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وأن تلك المضبوطات يستخدمها في مزاولة نشاطه، واتخذت الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.