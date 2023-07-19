ضبط المتهم بالنصب على شركات الأدوية في الإسكندرية

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية، ضد أحد الأشخاص -مقيم بمحافظة الإسكندرية- بتهمة الكسب غير المشروع، بعد التعاقد مع إحدى شركات تجارة الأدوية مملوكة للدولة، والذي نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة وامتناعه عن سداد تلك المديونية.

وتمكن من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وتتمثل عناصر الذمة المالية المتحصلة من ذلك النشاط في شراء العقارات، تأسيس الشركات.

وقدرت أفعال الكسب غير المشروع التي قام بها المذكور بمبلغ 3 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

على صعيد آخر، ضبط الأمن أحد الأشخاص بمحافظة سوهاج بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح.

وكشفت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن أحد الأشخاص (له معلومات جنائية مقيم بمحافظة سوهاج)، يمارس نشاطًا إجراميًا من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين راغبي استثمار أموالهم وتوظيفها لهم مجال المراهنات الرياضية عبر تطبيقات تدار من الخارج والنشر والترويج على مواقع التواصل الاجتماعي لفيديوهات ومنشورات تشرح كيفية استثمار الأشخاص لأموالهم، ويتم تحصيل قيمتها النقدية عبر محافظ مالية مربوطة على خطوط هواتف محمولة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافه أمكن ضبطه بمحل سكنه وبحوزته مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، 2 هاتف محمول، 4 شرائح هواتف محمولة مربوطة بمحافظ مالية تستخدم في ممارسة نشاطه الإجرامي.

وبفحص الأجهزة المضبوطة فنيًا، تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.