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ضبط المتهم بالنصب على راغبي الالتحاق بالكليات العسكرية

بمحافظتي قنا والقاهرة.
أماني عوض 4:20 م, الأحد, 27 فبراير 22 4:20 م, الأحد, 27 فبراير 22

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ألقت الأجهزة الأمنية القبض شخص متهم بارتكاب جرائم النصب والاحتيال على راغبي الالتحاق بالعسكرية، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بمحافظتي القاهرة وقنا.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغًا من شخص -مقيم بمحافظة قنا- عن تضرره من آخر بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبالغ مالية، بزعم قدرته على إلحاق نجله بإحدى الكليات على خلاف الحقيقة.

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وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأنه -له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة- يمارس نشاطًا إجراميًا بمجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم ومن بينهم المُبلغ.

ومن خلال إدعائه بأن لديه العديد من العلاقات بالمسئولين بالجهات الحكومية، وقدرته على إلحاق نجل شقيق الشاكي بإحدى الكليات، وتمكن بموجب ذلك من الإستيلاء منه على مبلغ مالي.

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وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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