ضبط المتهم بالنصب على راغبي الالتحاق بالكليات العسكرية في القاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من القبض على أحد الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم إلحاقهم بالكليات العسكرية في محافظة القاهرة.

جاء ذلك بعدما تلقت مباحث الأموال العامة، بلاغًا من شخص مقيم بمحافظة القاهرة عن تضرره من عاطل -له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمحافظة القاهرة- لاتهامه بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على أمواله بزعم قدرته على إلحاق شقيقته، بإحدى الكليات العسكرية من خلال علاقاته بالعديد من المسئولين فى بعض الجهات الحكومية – خلافاً للحقيقة- .

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وممارسة المتهم المذكور نشاطًا احتياليًا على النحو المُشار إليه، مـمـا مـكـنـه مـن الاستيلاء على مبلغ مالي إلا أنه رفض رد المبلغ المستولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.