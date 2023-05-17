ضبط المتهم بالتشهير بخطيبته السابقة بوضع صورها على «فيس بوك»

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على أحد الأشخاص المتهمين بارتكاب واقعة التشهير بفتاة كانت خطيبته السابقة في محافظة القليوبية، بوضع صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت بلاغًا من فتاة -مقيمة بدائرة قسم شرطة أول بنها- يتضمن وضع خطيبها السابق (أحد الأشخاص مقيم بمحافظة أسيوط) صور ومقاطع فيديو خاصة بها على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بقصد التشهير بسمعتها، وإرساله رسائل صوتية تضمنت سب وقذف وتهديد لها على حسابها الشخصي.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني، حددت مكان المشكو في حقه بمحافظة القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة وباستهدافه أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

على صعيد آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد ما تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن قيادة طفل سيارة “أجرة” بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة.

وبإجراء التحريات، ومن خلال التعامل الفني، تبين أن السيارة ملك سائق -مقيم بمحافظة الفيوم- وأمكن ضبطه والسيارة وقائدها طالب -يبلغ من العمر 14 عامًا، مقيم بمحافظة الفيوم-.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.