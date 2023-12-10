ضبط المتهم بالترويج لتزوير المستندات الرسمية عبر «فيس بوك»

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهم بالترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بقدرته على تزوير مختلف المستندات الرسمية.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت ما نشرته الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من إعلان للقائمين على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن قدرتهم على تزوير مختلف المستندات الرسمية.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط أحد القائمين على الصفحة المشار إليها -مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة.

واتضح أن المتهم يروج لقدرته على تزوير المستندات الرسمية، ونشر هاتف محمول (محدد) للتواصل مع راغبي تزوير المستندات الرسمية.

وعُثر بحوزته على هاتف محمول وبفحصه فنيًا تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه الواقعة.

وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة بقصد النصب لتحقيق أرباح مالية، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.