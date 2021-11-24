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ضبط المتهم بالتحرش بموظفة أثناء ذهابها للعمل في القاهرة

أثناء استقلالها سيارة أجرة ونشبت بينهما مشادة كلامية.
أماني عوض 12:29 ص, الخميس, 25 نوفمبر 21 12:29 ص, الخميس, 25 نوفمبر 21

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كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما تداول عبر إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يتضمن التحرش اللفظي والجسدي بصاحبة الحساب “الشاكية” -موظفة بإحدى شركات الدعاية والإعلان، مقيمة بمحافظة القاهرة- أثناء استقلالها سيارة أجرة وتوجهها لمحل عملها، وحدوث مشادة كلامية بينهما، وعقب ذلك تمكن المتهم من الفرار من محل الواقعة.

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وبإجراء التحريات واستخدام التقنيات الحديثة تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المتهم، وتبين أنه شخص -له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه بأقوال المبلغة، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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