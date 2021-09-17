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ضبط المتهم بالتحرش بفتاة والاعتداء عليها بالضرب بمنطقة «وسط البلد»

بمحافظة القاهرة.
أماني عوض 2:03 ص, الجمعة, 17 سبتمبر 21 2:03 ص, الجمعة, 17 سبتمبر 21

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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بالتحرش بفتاة أثناء سيرها في منطقة وسط البلد بمحافظة القاهرة، والاعتداء عليها بالضرب والتسبب في إصابات لها.

جاء ذلك خلال كشف الأجهزة الأمنية عن ملابسات مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، لإحدى الفتيات بشأن تعرضها للتحرش والاعتداء عليها بالضرب من قبل شخص بمنطقة وسط البلد بالقاهرة.

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وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد الفتاة المشار إليها طالبة -مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة- مصابة بخدوش وسحجات وكدمات.

وبسؤالها قررت بأنها أثناء سيرها بصحبة والدتها بأحد الشوارع بمنطقة وسط البلد، وشراء نظارة من أحد الباعة الجائلين، قام قائد سيارة “لا تعلم بياناته” بمضايقتها، ولدى معاتبته نزول من سيارته والاعتداء عليها بالسب والضرب مما نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها.

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وبتكثيف الجهود وإجراء التحريات أمكن تحديد المشكو في حقه، طالب -مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق، وعقب تقنين الإجراءات وضبطه.


وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، مشيرًا إلى بدء والدة المجني عليها في الاعتداء عليه بالسب، واتخذت الإجراءات القانونية

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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