ضبط المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس سياحي أثناء عودتها من دهب

رصدت أجهزة الأمن تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات الشخصية بتطبيق “تيك توك” تضمن إدعاء صاحبته بارتكاب أحد الركاب فعل التحرش بها أثناء استقلالها حافلة سياحية خلال عودتها من مدينة دهب بجنوب سيناء لمحل إقامتها بمحافظة الإسكندرية، وعرضها بنهاية مقطع الفيديو صورة للمشكو في حقه، محذرةً الفتيات من تعرضهن لمثل تلك الوقائع.

وبالفحص وباستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه سائق سيارة أجرة -له معلومات جنائية.

وبمواجهته قال إنه أثناء عودته رفقة بعض أصدقائه من مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء لمحل إقامته، بمحافظة الإسكندرية مستقلاً الحافلة المشار إليها بالمقعد الخلفي، للشاكية وشقيقتها، افتعلت معه الشاكية مشادة كلامية بدعوى التحرش بها وشقيقتها، إلا أنه قام بتعنيفها حيال مزاعمها تجاهه في حينه.

وفوجئ لاحقًا باضطلاعها ببث مقطع الفيديو المشار إليه بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف الإساءة لشخصه دون اتخاذهما إجراء قانوني، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المشكو في حقه.