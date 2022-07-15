ضبط المتهم بالتحرش بسيدة أثناء قيادة سيارتها في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهم بارتكاب واقعة التحرش بسيدة أثناء قيادة سيارتها في منطقة قصر النيل بمحافظة القاهرة.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من سيدة -مقيمة بمحافظة الجيزة- قالت إنه أثناء سيرها بالسيارة خاصتها، تحرش بها قائد دراجة نارية “محددة” لفظيًا ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن الدراجة النارية خاصة بإحدى المحال الكائنة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة في القاهرة، وأمكن تحديد وضبط قائدها واتضح أنه عامل بذات المحل -مقيم بمحافظة الجيزة.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.