ضبط المتهم بالاعتداء على مدير مدرسة بسلاح أبيض في سوهاج

ألقت أجهزة الأمن القبض على سكرتير في مدرسة اعتدى بسلاح أبيض على مدير المدرسة في محافظة سوهاج، وذلك ضمن كشف ملابسات تداول خبر عبر أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان: “مدير مدرسة يتعرض لعدة طعنات فى طابور الصباح أمام الطالبات بسوهاج”.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 3 الجاري، تبلغ لقسم شرطة ثان سوهاج بمديرية أمن سوهاج، من مدير مدرسة مصاب بجرحين سطحيين، باعتداء سكرتير بالمدرسة عليه بسلاح أبيض “سكين” كانت بحوزته فأحدث إصابته المشار إليها أثناء تواجدهما بالفناء، وذلك بسبب معاتبة الـمُبلغ للمتهم لتكرار غيابه عن العمل.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة لذات السبب، ولم يؤثر ذلك على سير العملية التعليمية بالمدرسة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.