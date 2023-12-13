ضبط المتهم بالاعتداء على فتيات والتلويح بإشارات خادشة للحياء في التجمع

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ، عن ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص، يعتدي بالسب على فتاة بمنطقة التجمع، والقبض على مرتكب الواقعة.

تعود الواقعة إلى رصد المتابعة الأمنية ما تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، يتضمن اعتداء شخص على فتاة بالسب، والتلويح بإشارات خادشة للحياء، بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بمحافظة لقاهرة.

وبالفحص اتضح تحرير إحدى الفتيات محضرًا ضد قائد إحدى السيارات لاتهامه بالاعتداء عليها بالسب ومحاولة الاستيلاء على الحقيبة الخاصة بها، كما تبين تحرير فتاتين أخرتين محضرين ضد ذات الشخص لارتكاب ذات الأفعال.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل -مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول- وبحوزته السيارة قيادته.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الوقائع المشار إليها لمعاناته من اضطرابات نفسية، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.