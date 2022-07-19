ضبط المتهم بالاعتداء على طليقته بسلاح أبيض في بورسعيد

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات واقعة اعتداء شخص على طليقته بمحافظة بورسعيد ، وتمكنت من إلقاء القبض على مرتكب الواقعة.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة الزهور بمديرية أمن بورسعيد ، بلاغًا بوصول ممرضة مصابة بجرح طعن وتم إسعافها وإستقرار حالتها الصحية.

وبالانتقال وسؤال المصابة، اتهمت طليقها عاطل -له معلومات جنائية- بالاعتداء عليها بالضرب وإحداث إصابتها بسلاح أبيض أثناء سيرها، عقب إنتهاء عملها، بسبب وجود خلافات سابقة بينهما على إثر طلاقهما.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، والسلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.