ضبط المتهم بالاعتداء على طفل من دور الرعاية في المنوفية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم في واقعة الاعتداء على أحد النزلاء داخل إحدى دور الرعاية بمحافظة المنوفية من من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ترجع التفاصيل إلى تلقي قسم شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، بلاغًا من رئيسة مجلس إدارة إحدى الجمعيات الخيرية التابع لها إحدى دور رعاية الأيتام ذوي الاحتياجات الخاصة عن تضررها من مشرف “مفصول” من الدار المشار إليها مقيم بدائرة مركز شرطة شبين- بسبب تهديدها برسائل على هاتفها المحمول بنشر صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لواقعة حدثت بالدار بتاريخ 9 الجارى تتضمن تعدى سائق بذات الدار -مقيم بدائرة مركز شرطة شبين- بالضرب على أحد نزلاء الدار “من ذوي الاحتياجات الخاصة”.

وأضافت المبلغة بطلب المشكو في حقه منها بفصل السائق المشار إليه عن العمل، نظير عدم نشره لمقاطع الفيديو.

وعللت ذلك لوجود خلافات سابقة بين المشكو في حقه والسائق المذكور.

وضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية أطراف الواقعة (المشكو في حقه -السائق المتهم- أحد مشرفي الدار المُشار إليها).

وبمواجهة المشكو في حقه اعترف بإرسال تلك الرسائل للمبلغة للضغط عليها لفصل السائق مرتكب الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية حيال أطراف الواقعة، وعرضهم على النيابة العامة المختصة.