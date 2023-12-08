ضبط المتهم بالاعتداء على طالبة بدافع سرقتها في دمياط

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهم بارتكاب واقعة الاعتداء على طالبة بمحافظة دمياط ، والتسبب في إحداث إصابتها بقصد التمكن من سرقتها.

كان مركز شرطة فارسكور بمديرية أمن دمياط، قد تلقى بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها طالبة -مقيمة بدائرة المركز- مصابة بعدة جروح قطعية في الجسم.

وبسؤال والد المصابة، قال إن أحد الأشخاص حاول سرقة الدراجة النارية الخاصة به من مدخل منزله، وأثناء مشاهدة نجلته له اعتدى عليها بسلاح أبيض “مطواة”، فأحدث إصابتها المُشار إليها ولاذ بالفرار.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة والسلاح الأبيض المستخدم، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.