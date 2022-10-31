ضبط المتهم بالاعتداء على شخص من ذوي الهمم في البحيرة

ألقت أجهزة الأمن القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أثناء الاعتداء على آخر من ذوي الهمم بمحافظة البحيرة.

وبالفحص تبين أن صاحب محل -كائن ببندر أبو المطامير بمحافظة البحيرة- اعتدى على آخر من ذوي المهم، وذلك لتعرض الأخير للمترددين على المحل الخاص به، مما دفع المذكور لطرده من أمام المحل خاصته، والاعتداء عليه على النحو المشار إليه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب.

وباستدعاء شقيق المجني عليه، حضر وبرفقته شقيقه واتهم مالك المحل بالاعتداء على شقيقه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.