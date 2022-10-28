ضبط المتهم بالاعتداء على سيدة بآلة حادة في القليوبية

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن تضرر سيدة من شخص بسبب الاعتداء عليها، وإحداث إصابتها أثناء سيرها بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة قليوب من سيدة قالت إنه أثناء سيرها بالمنطقة محل سكنها، فوجئت بأحد الأشخاص يحمل جوال بلاستيكي، وإحداث إصابتها بجرح قطعي.

وبإجراء التحريات، وباستخدام التقنيات الحديثة حددت مرتكب الواقعة، وأمكن ضبطه عامل جمع خردة -مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة عن طريق الخطأ، وذلك جراء ارتطام بعض الحواف الحادة لعلب صفيح فوارغ قام بتجميعها داخل جوال بلاستيكي، كان يحمله دون تعمد إحداث إصابات بالمذكورة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.