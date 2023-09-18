ضبط المتهم بالاعتداء على سائق «توك توك» لسرقة مركبته في البحيرة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بارتكاب واقعة الاعتداء على سائق مركبة توك توك بدافع سرقتها، بعدما طلب منه التوصيل لمنطقة في محافظة البحيرة.

كان قسم شرطة كفرالدوار بمديرية أمن البحيرة قد تلقى بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها سائق مركبة “توك توك”، مُصاب بجروح متفرقة في الجسم.

وبسؤاله قال إن شخص مجهول استقل مركبة “توك توك” خاص به رفقته، بدعوى توصيله وقد فوجئ بالاعتداء عليه بسلاح أبيض، وإحداث إصابته المنوه عنها والاستيلاء منه على مركبة “توك توك” ولاذ بالهرب.

وبالفحص أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل -مقيم دائرة مركز شرطة كفر الدوار.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، وأرشد عن الأداة المستخدمة ومركبة التوك توك المستولي عليها.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.