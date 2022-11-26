ضبط المتهم بالاعتداء على زوجته وتوثيقها بسلسلة حديدية في الدقهلية

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك”، يتضمن اعتداء شخص على زوجته بالسب والشتم، وتوعدها وظهورها موثوقة اليدين بسلسلة حديدية بمحافظة الدقهلية.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه سائق مركبة “توك توك” -مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية، وأمكن القبض عليه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل ذلك لخلافات زوجية بينهما، وبسؤال زوجته ربة منزل -مقيمة بذات العنوان- أيدت ما سبق.

وأضافت بأنها لا ترغب في الإبلاغ عن زوجها، واتخذا الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة.