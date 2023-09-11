ضبط المتهم بالاستيلاء على حسابات شخصية لمواطنين عبر «فيس بوك»

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد الأشخاص المتهمين بالاستيلاء على الحسابات الشخصية لعدد من المواطنين على موقع “فيس بوك”، وانتحال صفاتهم وطلب تحويل مبالغ مالية من أصدقائهم.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت عددًا من بلاغات المواطنين تضرروا من اضطلاع شخص مجهول، بالاستيلاء على الحسابات الخاصة بهم على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وانتحال صفاتهم وطلب مبالغ مالية من أصدقائهم، وقد بلغت الوقائع المُرتكبة من خلال ذلك الأسلوب 19 واقعة.

وأمكن تحديد مرتكب تلك الوقائع عاطل -مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بمُحافظة القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على 2 هاتف محمول بفحصهما تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابه للوقائع المشار إليها.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي المشار إليه، بقصد تحقيق مكاسب مالية.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت، وتكثيفًا لجهود الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.