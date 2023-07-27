ضبط المتهم بالاستعراض بسيارته على طريق العين السخنة (فيديو)

كشفت أجهزة الأمن في القاهرة عن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن إجراء قائد دراجة نارية حركات استعراضية في طريق العين السخنة.
جاء ذلك عقب رصد المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن قيام قائد دراجة نارية بحركات استعراضية أثناء قيادته الدراجة النارية، معرضًا حياته والآخرين للخطر بطريق العين السخنة.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية سارية التراخيص، وقائدها.
وتبين أنه طالب -مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية- وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.
واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.