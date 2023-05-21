ضبط المتهم بارتكاب واقعة التحرش بسيدة في القاهرة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول منشور مرفق به صور شخص على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن تضرر سيدة من تعرضها لواقعة التحرش من شخص أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة.

وبالفحص حددت أجهزة الأمن القائمة بالنشر، وهي إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة، وأفادت بقيام قائد سيارة بمعاكستها أثناء سيرها بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، ومن خلال التعامل الفني أمكن تحديد وضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة للتحقيقات.