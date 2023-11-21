ضبط المتهم باحتجاز صاحب محل وإجباره على توقيع إيصالات أمانة في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي واقعة احتجاز مالك محل هواتف، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه في محافظة القاهرة، ضمن أخبار الحوادث.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من مالك محل هواتف عن استدراجه سيدة وشخصين لشقة في المنطقة، وإجباره على توقيع 2 دفتر إيصالات أمانة على بياض كرهًا عنه بإستخدام سلاح أبيض “مطواة”، واحتجازه داخل الشقة، ثم توجهوا للمحل خاصته المشار إليه وسرقوا 14 هاتفًا محمولًا.

وبالانتقال صحبة المُبلغ للشقة محل ارتكاب الواقعة، أمكن ضبط المشكو في حقهم عامل وزوجته ربة منزل وشقيق الأول -مقيمون بدائرة القسم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، لوجود خلافات سابقة بينهم.

وبارشادهم ضبط الإيصالات المُشار إليها بتوقيع المجني عليه والهواتف المحمولة المستولي عليها بمسكن أحدهم، وكذا السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.