ضبط المتهم بابتزاز فتيات قاصرات في القاهرة

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على شخص متهم بارتكاب وقائع تهديد وابتزاز فتيات قاصرات عبر تطبيق المحادثات الإلكترونية “واتس آب” في محافظة القاهرة ، وذلك ضمن جهودها للتصدي لجرائم التشهير والابتزاز عبر الإنترنت.

كانت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد كثفت جهودها لكشف ملابسات بلاغ تقدم به شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة- عن تضرره من إرسال مُستخدم تطبيق المحادثات “واتس آب” رسائل لهاتف أحد أقاربه، تتضمن صور خاصة بنجلته “قاصر” وعبارات تهديد بنشرها وإبتزازه ماديًا.

وباستخدام التقنيات الحديثة، أمكن تحديد مُرتكب الواقعة -مقيم بمحافظة البحيرة- وأنه تحصل على الصور المشار إليها خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، أمكن استهدافه وضبطه.

وعُثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه تلك الواقعة.

وبمواجهته أقر بارتكابها على النحو المشار إليه، بقصد تحقيق منفعة مادية، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما بمجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت.