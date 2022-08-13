ضبط المتهم بابتزاز سيدة عبر «واتس آب» في الجيزة

ألقت أجهزة الأمن القبض على مرتكب واقعة تهديد وابتزاز سيدة عبر تطبيق المحادثات “واتس آب” في محافظة الجيزة، وذلك ضمن مواصلة جهود وزارة الداخلية في التصدي الحاسم لجرائم التشهير والابتزاز عبر الإنترنت.

كانت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد تلقت بلاغًا من سيدة -مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة- عن تضررها من اضطلاع مُستخدم تطبيق المحادثات “واتس آب” بإرسال رسائل لهاتفها الشخصي مصحوبة بصور شخصية لها وعبارات تتضمن إبتزازها مقابل عدم التشهير بسمعتها.

وتوصلت جهود التحريات من خلال استخدام التقنيات الحديثة إلى تحديد مُرتكب الواقعة وتبين أنه شخص -مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، أمكن استهدافه وضبطه.

وعُثر بحوزته على هاتف محمول “بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه تلك الواقعة”، وبمواجهته أقر بارتكابها على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت، وتكثيفًا لجهود الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.